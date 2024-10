Drittes Bracelet für Martin Kabrhel

Michael Körner 05.10.2024 • 10:50 Uhr Sein Verhalten am Pokertisch ist nervtötend, auf der Beliebtheitsskala vieler seiner Pokergegner rangiert Martin Kabrhel am Nullpunkt. Davon unbeeindruckt, hat der tschechische High Roller sein drittes WSOP Bracelet gewonnen.

„Mit ihm zu spielen, ist unglaublich unangenehm ... Ich finde es lächerlich, dass er im Turnier spielen darf“, sagte Dan Smith einmal über Martin Kabrhel während des €250.000 Super High Rollers bei der World Series of Poker (WSOP) 2023. Diese Aussage fasst die gemischten Gefühle vieler über Kabrhel zusammen, der das Sprichwort verkörpert: „Des einen Held ist des anderen Bösewicht.“ Trotz der Kontroversen, die ihn zu begleiten scheinen, festigte Kabrhel seinen Ruf weiter, indem er bei der WSOP Europe 2024 sein drittes Bracelet im größten Buy-in-Event, dem €50.000 NLH Diamond High Roller, gewann.

High Roller Triumph für „Held und Bösewicht“

Kabrhel, der erfolgreichste Pokerspieler Tschechiens, triumphierte als letzter verbliebener Spieler in seinem Heimcasino, dem King‘s Resort in Rozvadov, und setzte sich gegen ein hochkarätiges Feld durch. Bemerkenswert ist, dass all seine WSOP-Siege in seinem Heimatland stattfanden, und dieser Erfolg beendete eine sechsjährige Durststrecke ohne Bracelet.

Kabrhel sicherte sich den Sieg, indem er den Chipleader von Tag 1, Sirzat Hissou, im Heads-up besiegte und €529.000 aus dem €1.395.900 großen Preispool gewann. Hissou erhielt als Zweitplatzierter €353.000, während drei weitere Spieler ebenfalls im Geld landeten. Nach seinem Sieg zeigte Kabrhel eine seltene, offene Seite und äußerte sich zu den geteilten Meinungen über sein Verhalten in der Pokerwelt. „Ich denke, ich bin beides [ein Held und ein Bösewicht]“, gab er zu. Kabrhel stellte klar, dass sein Antrieb am Tisch in etwas Persönlicherem verwurzelt ist: dem Wettbewerb.

„Natürlich mag ich das Bracelet und es ist schön, etwas Geld zu gewinnen“, reflektierte er über seine Motivation. „Aber geschäftlich gesehen, auch wenn es nicht klein ist, wäre es für mich in Ordnung, selbst wenn ich im Poker verlieren würde.“ Für Kabrhel liegt der Reiz im Spiel selbst. „Ich spiele nur aus Wettbewerbsgründen. Ich bin ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch. Ich mag das Spiel“, gab er zu. „Wenn ich zu viel spiele, mag ich es nicht, aber ich genieße es trotzdem. Ich spiele für den Sieg, für Trophäen, das auf jeden Fall.“

„Viele Leute spielen gerne mit mir“

„Die meisten Leute spielen wirklich gerne mit mir, vor allem in Vegas. Aber ich verstehe, dass in Situationen mit hohen Einsätzen einige Spieler ein wenig nervös werden können und dass manche Momente mit mir nicht so angenehm sind. Ich versuche einfach, allen am Tisch Spaß zu bereiten, und hoffe, dass mir das gelingt.“

Kabrhel sprach auch über seine Familie und seine Rolle als Ehemann und Vater. „Ich bin wahrscheinlich nicht der Vater des Jahres“, sagte er. „Natürlich liebe ich meine Familie und genieße die Zeit mit meinen Kindern, aber ich würde sagen, dass ich versuche, ihnen einige Werte zu vermitteln und sie Dinge zu lehren – das ist im Grunde meine Rolle.“