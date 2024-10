Italiener Andrian gewinnt WSOPE Main Event

Das King‘s Resort in Rozvadov ist ein gutes Pflaster für Simone Andrian. Im Herbst 2021 feierte er bei der WSOP Europe durch den Sieg beim €1.650 NLH 6-Max seinen Durchbruch. Seitdem hatten sich weitere vier Turniersiege und über $1,3 Millionen an Preisgeldern bei Liveturnieren angesammelt, ehe im am Mittwoch mit dem Sieg beim Main Event der WSOP Europe 2024 der ganz große Wurf gelang. Entsprechend überwältig war Andrian, als er sein zweites Bracelet ein den Händen hielt: „Das ist unglaublich. Bei weitem das höchste Preisgeld meiner Karriere. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich spiele sehr oft im King‘s und hier so ein Ergebnis zu erzielen, fühlt sich sehr speziell an.“