Pokeranfänger gelingt Beinahe-Sensation

Vladimir Korzinin hat erst vor wenigen Monaten mit dem Pokerspiel begonnen. Nun gewinnt er beinahe eines der teuersten Turniere der Welt.

Patrik Antonius gehört seit über 20 Jahren zum Kreis der weltweiten Pokerelite. Er hat alles gesehen, alles gewonnen und jeden geschlagen – auf einem unaufhaltsamen Weg in die Poker Hall of Fame und zum Status einer echten Pokerlegende. Doch vielleicht saß ihm heute in der Salle des Etoiles in Monte Carlo einer der härteste Gegner seiner Karriere gegenüber: mit einem langen weißen Bart und der unerschrockenen Einstellung eines Newcomers. Antonius musste tief in seine riesigen Reserven an Durchhaltevermögen greifen, um den estnischen Neuling Vladimir Korzinin zu überdauern und das $200.000 Triton Invitational zu gewinnen – für einen Gewinn von 5,13 Millionen Dollar.

Das ist der größte Preis seiner gesamten Karriere, und Antonius musste hart dafür kämpfen – gegen einen Mann, der erst vor wenigen Monaten mit Poker begonnen hat. Der 69-jährige Korzinin verfolgt eine ganz persönliche Mission zur Erfüllung seiner Träume und strebt nach Wissen und Erfahrung. Mit einem unstillbaren Wissensdurst wandte er sich dem Poker zu. Viel weiß man nicht über den estnischen Geschäftsmann. Angeblich laufen wichtige Patente auf seinen Namen.

Pokerelite düpiert

In jedem Fall hat er genügend Geld, um sich für dieses gewaltige Turnier der Triton Series anzumelden. Ein Einladungsturnier, das speziell darauf ausgelegt ist, dass sich reiche Geschäftsleute mit den besten Spielern der Welt messen können. Schließlich waren von den 102 gemeldeten Spielern nur noch zwei übrig. Der Anfänger Korzinin und die Legende Antonius. Der in Monaco wohnhafte Finne zeigte keinerlei Schwächen und ließ keine Sentimentalität aufkommen. Er geriet ein paar Mal in All-in-Situationen und war gefährdet, aber er hielt durch und konnte sich am Ende über einen wohlverdienten Sieg freuen. Korzinin kassierte für Platz zwei $3.47 Millionen.

Zuvor waren bereits die Profis Espen Jorstad, Roman Hrabec und Mikita Badziakouski ausgeschieden, ebenso wie die eingeladenen Spieler Morten Klein, Konstantin Maslak, Tan Xuan und Mikalai Vaskaboinikau.

„Triton ist einfach die beste Pokererfahrung, die man als Spieler haben kann“, so Antonius. „Wir wissen, wie gut hier alles organisiert ist. Die Stimmung unter den Spielern ist fantastisch. Jeder ist hier in so guter Laune. Wir alle wissen, was Triton für Poker getan hat.“ Auch Antonius hat seinen Teil dazu beigetragen, und dieser Sieg war ein wunderbarer neuer Höhepunkt. „Es fühlt sich wirklich besonders an, hier zuhause zu gewinnen“, sagte Antonius, der in Monaco lebt. „Ein bisschen surreal.“

Auf die Frage, ob er sich vom Moment mitreißen ließ, antwortete Antonius: „Ich bin einfach nur zum Spielen gekommen. Solange ich ausgeruht bin, spiele ich Hand für Hand. Ich weiß, dass es nie einfach ist. Man gewinnt nie jede Hand gleich. Ich bin ziemlich zufrieden damit, wie fokussiert ich war.“