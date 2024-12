WSOP verbietet elektronische Hilfsmittel

Strafen bis hin zur Disqualifikation

Der Laptop an den Rails im $10.000 Main Event der WSOP war ein viel diskutiertes Thema im Sommer. Während Jonathan Tamayo auch ohne die Tipps von Dominik Nitsche und Ex-Weltmeister Joe McKeehen ausgekommen wäre, so wurde die Legitimität seines Titelgewinns von einigen hinterfragt.

Rechtzeitig zum Start der WSOP in Paradise (6.–19. Dezember) wurden jetzt auch die Turnierregeln der World Series of Poker überholt. Coaching und jegliche Hilfestellungen sollen damit unterbunden werden:

“Spieler und Zuschauer dürfen keine Charts, Apps oder andere Formen elektronischer Hilfsmittel im Turnierraum verwenden. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie führt für Spieler zu Strafen bis hin zur Disqualifikation und für Zuschauer zur Entfernung aus dem Turnierraum,” so der Auszug zu Regel 63.b. Den kompletten Text gibt es im Anschluss an den Artikel.

Regel 62 – Kommunikation:

Alle Mobiltelefone und anderen sprachfähigen sowie „klingelnden“ elektronischen Geräte müssen während des Turnierspiels stummgeschaltet sein. Teilnehmer, die nicht an einer Hand beteiligt sind (Karten im Muck), dürfen am Tisch texten oder E-Mails schreiben, jedoch nicht mit anderen Teilnehmern am selben Tisch kommunizieren. Sollte das Veranstalterteam nach eigenem Ermessen den Verdacht haben, dass ein Teilnehmer mit einem anderen Teilnehmer am Tisch kommuniziert, werden beide sofort vom Turnier disqualifiziert und mit zusätzlichen Strafen gemäß Regel 41 belegt.