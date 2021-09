Radsport: Tour-Dominator Lance Armstrong führt die Sportwelt jahrelang in die Irre

Lance Armstrong galt zu seiner aktiven Zeit als Beispiel, was man durch unbändigen Willen alles erreichen kann. 1996 erkrankte der US-Amerikaner an Hodenkrebs, Mediziner gaben ihm nur eine geringe Überlebenschance. Diesen besiegte er nicht nur, drei Jahre später feierte Armstrong seinen ersten von insgesamt sieben Tour-de-France-Titeln in Serie.