Radtour mit Jan Ullrich für 25.000 Euro offenbar bereits ausgebucht

In den Jahren nach seinem Karriereende 2007 machte der gebürtige Rostocker immer wieder mit Skandalen auf sich aufmerksam. Auf der spanischen Ferieninsel Mallorca wurde er nach einem Zwischenfall 2018 auf dem Grundstück des Schauspielers Til Schweiger zwischenzeitlich verhaftet. Wenige Tage später wurde er in Frankfurt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung an einer Prostituierten vorübergehend festgenommen. (BERICHT: Ullrich: Darum stürzte ich ab)