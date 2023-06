Tod von Radsport-Legende: Deutscher verhaftet

Der Mann, Angestellter eines Unternehmens im Münsterland, habe Rebellin am 30. November 2022 in der Gemeinde Montebello Vicentino in der Region Venetien mit seinem Fahrzeug gerammt und sei weitergefahren. Der 51-jährige Rebellin, bekannt als Sieger zahlreicher Klassiker, war auf der Stelle tot.

Tod von Davide Rebellin: Kameras entlarvten Fahrer

Der Fahrer wurde am Donnerstag festgenommen und in Münster in Untersuchungshaft genommen, bis die deutsche Justiz über seine Überstellung an die italienischen Behörden entschieden hat. Der Mann wird wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung für eine Person in Gefahr angeklagt.