Radsport-Tragödie: Radfahrer verstirbt nach Horror-Crash

In einer Mitteilung erklärte der Rennpräsident Takayuki Yamamoto: „Kota Ikarashi vom Team der Chuo Universität ist in dem Krankenhaus, in das er abtransportiert wurde, verstorben. Ich bete aufrichtig für die Seele Ikarashis.“

Es ist bereits der dritte tödliche Unfall eines Radsportlers in diesem Jahr. Der Schweizer Gino Mäder erlag am 16. Juni seinen bei der Tour de Suisse erlittenen Verletzungen. Der italienische Nachwuchsfahrer Jacopo Venzo verstarb am 22. Juli nach einem Unfall bei der Internationalen Junioren Rundfahrt in Österreich.