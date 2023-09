Radsportt-Beben mit "katastrophalen Folgen"?

Ex-UCI-Präsident glaubt an Übernahme

In den Augen des ehemaligen UCI-Präsidenten (von 2013 bis 2017) wollen die beiden Teams es aber bewusst so darstellen, auch wenn „eine Struktur von der anderen übernommen wird“.

„Es wäre im Interesse aller, wenn es in der UCI WorldTour stärkere Teams gäbe und nicht nur ein mega-mega-starkes Team. Ich denke, es ist so, wie es im Moment ist, schon unausgewogen genug“, kritisierte Cookson.

Jumbo-Fahrer: „Haben keine Plätze frei“

Der frühere UCI-Boss fürchtet viele Entlassungen: „Man kann nur eine bestimmte Anzahl von Fahrern und Mitarbeitern in einem Team haben, so dass plötzlich viele Fahrer und Mitarbeiter auf dem Markt sind, und das muss ihnen wirklich Sorgen machen. Es bringt all die anderen Leute - die Fahrer, die überzähligen Betreuer und Mechaniker und so weiter - in eine sehr schwierige Lage“.