Bahnt sich ein spektakulärer Radsport-Hammer an?

Super-Team mit Roglic, Vingegaard und Evenepoel?

Darunter sind Ausnahmefahrer wie Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Wout van Aert (alle Jumbo-Visma) sowie Remco Evenepoel und Julian Alaphilippe (beide Soudal Quick-Step). Jumbo-Visma hat in diesem Jahr erst einen historischen Coup gefeiert. Nie zuvor in 73 Jahren, in denen die drei großen Landesrundfahrten in einem Kalenderjahr stattgefunden haben, hatte ein Team den Giro d‘Italia, die Tour de France und die Vuelta gewonnen.