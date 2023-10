"Manchmal nicht zu ertragen": Rad-Star überraschend ehrlich

Der Belgier, der in der Weltrangliste der UCI auf Platz vier rangiert, blickt sehr selbstkritisch auf die vergangene Saison zurück.

Evenepoel: „Mir fehlt ein Podiumsplatz bei einer Grand Tour“

Seine Begründung: „Mir fehlt ein Podiumsplatz bei einer Grand Tour. Deswegen gebe ich meiner Saison keine 10 von 10 Punkten. Ich würde sie eher mit 8,5 oder 9 Punkten beurteilen“, resümierte der Star des Teams Soudal Quick-Step, um den es in den vergangenen Wochen viele Spekulationen gab.

Walscheid zum Auftakt in China Siebter

Walscheid zum Auftakt in China Siebter

Im Jahr zuvor hatte er noch die Vuelta gewonnen, dazu das renommierte Eintagesrennen Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Straßen-Weltmeisterschaft. In diesem Jahr siegte er zwar unter anderem auch bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, wurde Weltmeister im Einzelzeitfahren und gewann drei Etappen der Vuelta, doch in den entscheidenden Momenten war für den Belgier der Wurm drin.

Beim Giro d‘Italia musste Evenepoel wegen einer Corona-Infektion aufgeben. Besonders bitter: Zu diesem Zeitpunkt trug er als Gesamtführender das Rosa Trikot. Auch bei der Vuelta lief es zunächst gut - doch an der berüchtigten Bergankunft am Tourmalet brach er völlig ein - und verlor rund eine halbe Stunde auf die drei Dominatoren der Rundfahrt aus dem Jumbo-Team, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard und Primoz Roglic, die am Ende die Plätze eins bis drei besetzten.