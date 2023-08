Sturz-Drama um Vuelta-Star Remco Evenepoel

Dramatische Szenen nach der Zieleinfahrt! Vuelta -Titelverteidiger Remco Evenepoel hat seinen Etappensieg in Andorra teuer bezahlen müssen. Der Belgier hatte sich vor der letzten Kurve im Schlussanstieg aus der Gruppe der Favoriten abgesetzt und fuhr wenige Sekunden vor Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark/Jumbo-Visma) und dem Spanier Juan Ayuso (UAE Team Emirates) nach 158,5 km als Erster über die Ziellinie.

Kurz nach der Zieleinfahrt lag der Tagessieger allerdings schon am Boden. Evenepoel konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen eine Frau, die sich in einer Menschentraube im Zielbereich aufhielt. Der 23-Jährige zog sich eine stark blutende Platzwunde am Kopf zu, verletzte sich darüber hinaus ersten Berichten zufolge aber nicht schwerer.