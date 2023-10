Nach geplatzter Fusion: Jumbo-Visma findet offenbar Lösung

In den vergangenen Wochen wurde viel über eine mögliche Fusion zwischen Jumbo-Visma und Soudal-QuickStep spekuliert. Trotz aller Gerüchte kam es am Ende nicht zu einer Einigung zwischen den beiden Top-Teams im Radsport.

„Es ist nun gesichert, dass wir unser Team in den nächsten Jahren weiter aufbauen können“, beruhigt Zeeman nun, fügt allerdings an, „ich kann nicht in die Details gehen.“