Rad-Hammer perfekt! Folgen für Mega-Fusion?

Das deutsche Profi-Radsportteam Bora-hansgrohe hat einen Transfercoup gelandet und Giro-Sieger Primoz Roglic aus Slowenien verpflichtet. Das verkündete Teamchef Ralph Denk in einer Medienrunde am Freitag.

"Das ist ein Meilenstein für Bora-hansgrohe", sagte Denk über einen der spektakulärsten Transfers in der Geschichte des Rennstalls. "Er ist nicht nur sehr professionell, sondern er liebt auch, was er tut. Und diese Verliebtheit wird ihm auch helfen, dass er in relativ hohem Alter Höchstleistungen bringen kann."