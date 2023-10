Radsport: "Ein Meilenstein!" Deutsches Team bejubelt Königstransfer – doch es bleibt ein Risiko

Am Samstagnachmittag hatte Giro-Sieger Roglic seine Entscheidung eigentlich selbst mitteilen wollen, nun aber preschte sein künftiger Arbeitgeber vor. Denks Ungeduld ist verständlich: Die Verpflichtung des slowenischen Topfahrers ist der wohl größte Transfer in der Geschichte des deutschen Rennstalls neben dem von Weltmeister Peter Sagan im Jahr 2015 - der sich damals zumindest in den ersten drei von fünf Jahren auszahlte.