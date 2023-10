Radsport: Neuer Name! Jumbo-Visma findet wohl neuen Titelsponsor

Visma bleibt Hauptsponsor

Bei genauem Hinsehen konnten die Zuschauer bereits in diesem Jahr den Schriftzug „Lease a Bike“ auf den Jumbo-Visma-Shirts erkennen. Ein Grund für den in Zukunft umfangreicheren Einstieg des Unternehmens sei, dass Pon in den nächsten Jahren von einem enormen Wachstum des Geschäfts mit Leasingfahrrädern ausgehe.

Seit einiger Zeit stand bereits fest, dass Visma als Hauptsponsor des Teams bestehen bleibt. „Was die Zukunft betrifft, sind wir 2019 mit einer langfristigen Perspektive in dieses Sponsoring eingestiegen. Solange beide Seiten einen gemeinsamen Wert in dieser Zusammenarbeit sehen, wird sich daran nichts ändern“, erklärte Anne-Grethe Thomle Karlsen, Director of Content and Sponsoring der Visma Gruppe, Anfang des Monats gegenüber WielerFlits.