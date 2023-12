Radsport: Transfer-Zoff um bora-Talent geht weiter - Zahlt Jumbo-Visma eine Ablöse?

Für welches Team fährt Cian Uijtdebroeks in der kommenden Saison? Vor wenigen Tagen war diese Antwort noch bora-hansgrohe. Doch nach einer brisanten Transfer-Enthüllung scheint das nun alles andere als gewiss zu sein.

So stellt Jumbo-Visma das Top-Talent vor ein paar Tagen als Fahrer für das nächste Jahr vor. Während das Super-Team nach dem Abgang von Primoz Roglic, der den umgekehrten Weg gegangen war , sich wieder gestärkt wähnte, schlug das deutsche Team 88 Minuten später zurück.

„Cian ist und bleibt ein Mitglied von Bora-hansgrohe, auch in der kommenden Saison 2024. Er ist vertraglich bis zum 31. Dezember 2024 an uns gebunden“, teilten die Raublinger in einer knappen Mitteilung mit.