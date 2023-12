Wechsel-Wirbel um Uijtdebroeks: Bora widerspricht Jumbo

Transferstreit im Radsport: Der deutsche Rennstall Bora-hansgrohe hat einer Meldung widersprochen, wonach das belgische Toptalent Cian Uijtdebroeks nach dem Jahreswechsel zu Jumbo-Visma wechselt. "Cian ist und bleibt ein Mitglied von Bora-hansgrohe, auch in der kommenden Saison 2024. Er ist vertraglich bis zum 31. Dezember 2024 an uns gebunden", teilten die Raublinger am Samstag mit.