Radsport: Dreifach-Sieg für UAE Team Emirates bei Heimrennen

Das UAE Team Emirates hat bei seinem Heimrennen mit einem Dreifachsieg im Einzelzeitfahren aufgetrumpft. Auf der 12,1 km langen zweiten Etappe rund um die Insel Al-Hudayriyat in den Vereinigten Arabischen Emiraten siegte am Dienstag der US-Amerikaner Brandon McNulty in 13:27 Minuten vor seinen Teamkollegen Jay Vine (Australien/+0:02 Minuten) und Mikkel Bjerg (Dänemark/+0:04).

{ "placeholderType": "MREC" }

Als bester Deutscher erreichte Nikias Arndt (Bahrain-Victorious/+0:41) als 28. das Ziel. McNulty übernahm durch seinen Erfolg auch die Führung in der Gesamtwertung. Das UAE Team Emirates tritt ohne seinen slowenischen Superstar Tadej Pogacar an. Statt des zweimaligen Tour-Siegers peilt dessen Edelhelfer Adam Yates (England) den Gesamtsieg an.

Am Mittwoch dürfte es auf der ersten von zwei Bergetappen der Rundfahrt zu großen Verwerfungen in der Gesamtwertung kommen. Die 176 km lange dritte Etappe endet mit der Bergankunft am Jebel Jais. Der letzte Anstieg ist 19 km lang und hat eine durchschnittliche Steigung von 5,6 Prozent.

{ "placeholderType": "MREC" }