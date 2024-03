Angst fährt mit: Sicherheitsdebatte im Radsport präsent

Eine Highspeed-Abfahrt, ein verheerender Massensturz und zahlreiche Knochenbrüche: Der schlimme Unfall des belgischen Topfahrers Wout van Aert, der sich beim Eintagesrennen Quer durch Flandern schwer verletzte, wirkt nach. Vor der legendären Flandern-Rundfahrt am Sonntag (Eurosport), bei der in van Aert einer der absoluten Topfavoriten fehlen wird, ist das Thema Sicherheit wieder präsent.

Der Sturz am Mittwoch ereignete sich jedenfalls in einer besonders schnellen Abfahrt, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit aus der Strecke der Flandern-Rundfahrt gestrichen worden war. Bei Quer durch Flandern aber blieb sie im Programm - mit bösen Folgen. "Vielleicht werden wir sie aus all unseren Rennen entfernen", sagte Tomas Van Den Spiegel, einer der Organisatoren der "Flanders Classics", im Anschluss.