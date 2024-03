Bauhaus verpasst nächsten Sieg klar - Milan neuer Führender

Der deutsche Topsprinter Phil Bauhaus hat einen Tag nach seinem Coup bei Tirreno-Adriatico den zweiten Etappensieg klar verpasst. Auf dem 207 km langen vierten Teilstück der italienischen Rad-Fernfahrt schaffte es der 29-Jährige vom Team Bahrain-Victorious im Massenspurt nicht in die Top Ten. Der Sieg ging an den Italiener Jonathan Milan vom Team Lidl-Trek, der sich durch die Zeitgutschrift auch die Führung in der Gesamtwertung sicherte.

Am Freitag steht die schwere Etappe mit dem Anstieg nach San Giacomo an. Die Fernfahrt endet am Sonntag in San Benedetto del Tronto.