Katalonien-Rundfahrt: Van den Berg Etappensieger im Sprint

Der niederländische Radprofi Marijn van den Berg hat die vierte Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der 24-Jährige vom Team EF Education-Easy Post setzte sich nach 169,2 km in Lleida im Massensprint vor dem Belgier Arne Marit (Intermarche-Wanty) durch und feierte seinen ersten Saisonsieg. Die deutschen Profis konnten nicht in den Kampf um den Etappensieg eingreifen.

Den Fahrern stehen bis Sonntag drei weitere Etappen bevor. Im vergangenen Jahr hatte Pogacars Landsmann Primoz Roglic in Katalonien gewonnen. Seit Anfang des Jahres fährt der 34-Jährige für das deutsche Team Bora-hansgrohe, er ist in diesem Jahr in Katalonien nicht am Start. Die fünfte Etappe führt am Freitag über 167,3 km auf hügeligem Terrain von Altafulla nach Viladecans.