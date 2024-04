Gehörgang und Zähne kaputt! Rad-Ass mit Horrorsturz

Neben einer Risswunde am Kinn sind der rechte Kieferknochen sowie beide Gehörgänge gebrochen, außerdem sind acht Zähne kaputt. Die 32-Jährige wurde am Dienstag operiert, im Anschluss muss sie vier Wochen lang eine Schiene tragen.

Olympia in Paris nicht in Gefahr

Die 32-Jährige war am Sonntag nach knapp zehn Kilometern in Belgien gestürzt, saß geschockt an einem Zaun und musste das Rennen vorzeitig beenden. Ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen im Sommer in Paris soll aber nicht in Gefahr sein.