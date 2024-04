Tour-Sieger nach Sturz-Drama operiert: Zentrale Frage bleibt offen

Wie sein Team Visma - Lease a bike am Dienstag bekannt gab, wurde der 27 Jahre alte Rad-Star erfolgreich am Schlüsselbein operiert. “Er wird sich nun in den nächsten Wochen erholen. Es ist noch nicht klar, wie lange dies dauern wird“ schrieb der niederländische Rennstall bei X: „Es geht ihm gut und er bedankt sich bei allen für die freundlichen Worte der letzten Tage.“