Buchmann nicht im Giro-Team: "Enttäuschung und Frustration"

Das deutsche Profi-Radsportteam Bora-hansgrohe hatte am Montag sein Aufgebot bekannt gegeben, Buchmanns Name fehlte. "Das Training lief gut, die Form ist auch gut. Ich wollte am Teide die Vorbereitung auf den Giro absolvieren, aber 16 Tage vor dem Start habe ich den Anruf bekommen, dass ich nicht im Aufgebot bin", schrieb er weiter.

Buchmann bester Deutscher seit 1983

Die deutschen Farben bei Bora-hansgrohe werden in diesem Jahr stattdessen durch Jonas Koch, Giro-Debütant Florian Lipowitz und Maximilian Schachmann vertreten, Leader ist Dani Martinez. "Wir wollen mit Dani einen Top5-Platz in der Gesamtwertung erreichen", sagte Bora-Sportdirektor Enrico Gasparotto. Der Kolumbianer Martinez, der den Giro 2021 als Fünfter abschloss, habe "sehr gut trainiert und wir sind optimistisch, dass er im Klassement vorne dabei ist".

Giro startet in Turin

Der diesjährige Giro startet am Samstag in Turin und endet am 26. Mai in Rom. Titelverteidiger Primoz Roglic ist nach Stürzen bei der Baskenland-Rundfahrt nicht am Start.