Nächste Fan-Attacke auf Weltmeister

Superstar Mathieu van der Poel ist erneut Opfer einer Zuschauer-Attacke geworden. Nach dem der Weltmeister bereits in der vergangen Woche während der Flandern-Rundfahrt von einigen Fans offenbar mit Bier bespritzt wurde, entging van der Poel während seiner Solofahrt bei Paris - Roubaix nur knapp einem schlimmen Sturz.

Rund 42 Kilometer vor dem Ziel warf eine Zuschauerin in einer Kopfsteinpflasterpassage eine Radmütze in Richtung des Niederländers. Zum Glück verfehlte das Wurfgeschoss den 29-Jährigen so wie auch sein Rad. Wäre der Niederländer von der Kappe getroffen worden, hätte der spätere Sieger tatsächlich schwer stürzen können.