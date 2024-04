Nächster Horrorsturz: Radprofi kommt glimpflich davon

Es waren Bilder, die im Radsport längst niemand mehr sehen möchte: Auf der 1. Etappe der Tour of the Alps kam Finlay Pickering vor der Straße ab und böse zu Fall. Rund 15 Kilometer vor dem Ende stürzte der 21-Jährige vom Team Bahrain Victorious mit einem Überschlag mehrere Meter weit die Böschung hinunter.

Näheres gaben die TV-Bilder nicht her. Jedoch weckte der Crash sofort Erinnerungen an den Unfall von Gino Mäder, der ebenfalls Team Bahrain Victorious angehörte. Im vergangenen Sommer verlor er in einer Abfahrt bei Tour de Suisse die Kontrolle über sein Rad und fiel in eine Schlucht. Am Morgen darauf dann die traurige Gewissheit: Mäder erlag seinen schweren Verletzungen.