Not-OP! Drama um deutsche Rad-Heldin Kristina Vogel

Kristina Vogel hat einen Kampf um ihr Leben gewonnen. Die deutsche Olympiasiegerin im Bahnradfahren wurde am Samstag im Unfallkrankenhaus Berlin mit einer Not-OP gerettet.

Eine Lungenembolie hatte der 33-Jährigen fast das Leben gekostet. „Ein weiterer Tag zu Hause hätte der letzte für mich sein können“, teilte sie in einem Post bei Instagram mit.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Vogel durch eine Not-OP gerettet

Denn kurz nach der Ankunft im Hospital landete Vogel auf dem OP-Tisch. Beim Eingriff war Vogel bei Bewusstsein und sah, wie die Ärzte die Thromben aus dem Körper holten. „Ich hatte so viele Blutgerinnsel in der Lunge, dass der Druck auf das Herz bereits erhöht war und Lebensgefahr bestand“, so Vogel.