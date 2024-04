Tour de Romandie: McNulty gewinnt verregnetes Zeitfahren

Der Amerikaner Brandon McNulty (Team UAE Emirates) hat am Freitag die dritte Etappe der Tour de Romandie in Oron gewonnen. Im 15,5 Kilometer langen Einzelzeitfahren profitierte McNulty im Gegensatz zu allen anderen Favoriten von einer trockenen Straße und kam nach 20:06 Minuten ins Ziel.

13 Sekunden langsamer war sein Landsmann Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) als Zweiter, Tagesdritter wurde der Österreicher Felix Großschartner (+0:15, UAE Team Emirates). McNultys Teamkollege Juan Ayuso, Mitfavorit auf den Gesamtsieg, startete im Regen und wurde letztlich Vierter. Damit übernahm der Spanier das Gelbe Trikot vom bisher führenden Thibau Nys (Lidl-Trek) vor den letzten beiden Etappen an diesem Wochenende. Der Belgier kam im Regen nur als 71. ins Ziel (+01:38 Minuten).

Aleksander Wlassow, Kapitän des deutschen Bora-hansgrohe-Teams, belegte mit 30 Sekunden Rückstand Rang acht. Sein Teamkollege Florian Lipowitz (+0:50), am Donnerstag noch Vierter, war mit Platz 19 bester deutscher Fahrer. Titelverteidiger Adam Yates (UAE Team Emirates) kam als 38. mit 1:10 Minuten Rückstand ins Ziel.

In der Gesamtwertung liegt Juan Ayuso vor der Königsetappe am Samstag sieben Sekunden vor dem Belgier Ilan van Wilder (Soudal–Quick-Step) und zehn vor Wlassow. Florian Lipowitz (+0:32) folgt auf Rang sechs.

Die 77. Auflage der Romandie-Rundfahrt in der Schweiz endet nach fünf Etappen am Sonntag. Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt voraussichtlich am Samstag auf dem fast 14 km langen Schlussanstieg des vierten Teilstücks.