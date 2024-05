Jan Ullrich mit neuer Schock-Enthüllung

Jan Ullrich macht weiter Tabula rasa : Nach seinen Alkohol- und Drogenbeichten und seinem öffentlichen und späten Doping-Geständnis spricht der frühere deutsche Radsport-Star einen weiteren dunklen Punkt in seiner Vergangenheit an.

In seiner neuen Autobiographie „Himmel, Hölle – und zurück ins Leben“ gibt der 50-Jährige, der 1997 als bislang einziger deutscher Fahrer die Tour de France gewonnen hatte, neue Einblicke in das schwierige Verhältnis zu seinem 2014 verstorbenen Vater Werner. In einem Promo-Video für das Buch, das am 25. Juni erscheint, blickt er auf seine Kindheit zurück.