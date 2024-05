Jan Ullrich: "Die Leute vergeben mir endlich"

„Jetzt hat zum Beispiel auch Eurosport wieder angefragt, ob ich was zur Tour de France machen kann. Das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin und die Leute mir endlich vergeben“, erklärte der 50-Jährige.

Jan Ullrich: „Seit fünf Jahren kein Alkohol mehr“

Sein letztes Profirennen hatte der einst große Rivale des diskreditierten Ex-US-Dominators Lance Armstrong 2006 bestritten, ehe seine Karriere durch den Fuentes-Dopingskandal faktisch beendet war: „Natürlich war das mit Doping ein riesiger Fehler, da kann ich jedem nur aufs Schärfste von abraten. Aber der Druck im Sport und in der Gesellschaft waren damals anders.“

Für den weiteren Jahresverlauf kündigte der gebürtige Rostocker unter anderem ein Buch sowie ein Museum an. Das Jan-Ullrich-Museum wird am 31. Mai in Bad Dürrheim eröffnet.