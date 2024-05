Vingegaard wieder auf dem Rad: "Es wird immer besser"

Der dänische Radstar Jonas Vingegaard sitzt wieder auf dem Rad. Nach seinen schweren Verletzungen, die er bei der Baskenland-Rundfahrt Anfang April erlitten hatte, meldete sich der 27-Jährige am Dienstag zurück. „Es ist wirklich schön, wieder normal fahren zu können“, sagte Vingegaard in einem Video von seinem Team Visma - Lease a Bike auf der Plattform X.

Vingegaard hofft auf Tour-Teilnahme

"Ich fühle mich gut, es wird jeden Tag besser. Es gibt noch einige Sachen, von denen ich mich erholen muss, aber es wird immer besser", sagte der zweimalige Tour-de-France-Gewinner. Bei der am 29. Juni in Florenz startenden Frankreich-Rundfahrt möchte Vingegaard wieder dabei sein. "Natürlich hoffe ich, starten zu können", sagte der Däne, doch: "Wir wissen noch nicht, wie sich meine Form entwickeln und wie meine Genesung weitergehen wird. Ich tue alles, was ich kann, um dort in Topform zu sein."