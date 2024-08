Dominanz bis zum Schluss: Pedersen gewinnt Deutschland-Tour

Das Lidl-Trek-Team holte jeden der fünf Tagessiege, am Ende geht die Gesamtwertung an den Dänen.

Der dänische Radprofi Mads Pedersen hat die Deutschland-Tour gewonnen und damit die bemerkenswerte Dominanz seines Lidl-Trek-Teams gekrönt. Der frühere Straßenweltmeister gewann am Sonntag auch die vierte und letzte Etappe, nach gut 180 Kilometern von Annweiler am Trifels nach Saarbrücken setzte er sich im Sprint vor dem Niederländer Danny van Poppel vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe durch.

Die 39. Deutschland-Tour war seit dem Startschuss am vergangenen Mittwoch von Lidl-Trek dominiert worden, Pedersen schlüpfte mit seinem Tagessieg am Freitag ins Blaue Trikot und gab es nicht mehr her.

Die diesjährige Ausgabe der Tour fand parallel zur Vuelta in Spanien und dadurch mit großer Konkurrenz statt, wird aber durchaus als Erfolg gewertet. Schon seit 1911 hatte es in unregelmäßigen Abständen und unter verschiedenen Namen Rundfahrten durch Deutschland gegeben, infolge des Radsport-Booms im Land wurde ab 1999 dann die Deutschland-Tour verankert - bis 2008 fand sie mit einer schwankenden Länge zwischen sieben und neun Etappen statt. 2018 rief der französische Tour-de-France-Veranstalter ASO das Rennen wieder ins Leben, seither findet es im jetzigen Format statt.

Mit dem Prolog und nur vier Etappen ist es eine der kürzesten Landesrundfahrten. Nach dem Wunsch einiger Fachleute sollte sich das künftig wieder ändern. "In fünf Tagen vier Bundesländer zu besuchen, das ist sehr, sehr gut", sagt etwa der einstige Ausreißerkönig Jens Voigt, der das Rennen 2006 und 2007 gewonnen hatte: "Ich würde mir nur wünschen, dass wir noch fünf weitere Tage bekämen. So könnte man zum Beispiel in Hamburg starten und in München enden."