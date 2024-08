Polen-Rundfahrt: Vingegaard übernimmt Gesamtführung

Topfavorit Jonas Vingegaard hat bei der Polen-Rundfahrt die Gesamtführung übernommen. Der Zweite der diesjährigen Tour de France musste sich am Dienstag im anspruchsvollen Einzelzeitfahren der 2. Etappe nur Tim Wellens (UAE Team Emirates) aus Belgien geschlagen geben. Wellens brauchte für die 15,4 km 23:59 Minuten, Vingegaard (Visma-Lease a bike) neun Sekunden mehr.

Vingegaard, der zum Auftakt am Montag nach einer verpufften Attacke Vierter wurde , liegt in der Gesamtwertung nun 24 Sekunden vor seinem niederländischen Teamkollegen und Tour-Edelhelfer Wilco Kelderman. Der Italiener Diego Ulissi vom UAE-Team ist Dritter (0:25 Minuten zurück). Wellens, 2016 noch Gesamtsieger der Polen-Rundfahrt, verbesserte sich auf Rang 16 (+1:12).

Für das Peloton geht es am Mittwoch Richtung tschechischer Grenze. Auf der 3. Etappe stehen auf dem 156,5 km langen Teilstück vier Anstiege der zweiten Kategorie auf dem Programm. Die 81. Ausgabe der Tour de Pologne endet am Sonntag in Krakau.