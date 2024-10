Geschke beendet Karriere beim Münsterland Giro

Der deutsche Radprofi Simon Geschke hat seine Karriere zu einem gelungenen Abschluss gebracht. Der 38-Jährige bestritt am Donnerstag beim Münsterland Giro seinen letzten Auftritt auf dem Rad und wurde von den Fans am Straßenrand feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Cofidis-Profi Geschke kam nach 202 km zwischen Haltern Am See und Münster mit dem Feld ins Ziel, bekam verdienten Applaus vom Publikum und viele Schulterklopfer der Konkurrenten.