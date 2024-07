Tour de France 2024: Der leise Tour-Abschied eines Hochgelobten

Der 21. Juli 2024 markiert das Ende einer deutschen Radsport-Geschichte in Frankreich. Simon Geschke fuhr beim Zeitfahren nach Nizza seine allerletzte Etappe der Tour de France in seinem Leben. Vorbei, Ende - zumindest bei der Tour. Die Karriere beendet der 38-Jährige erst mit Jahresschluss.

„Ich habe heute Morgen nachgerechnet, es war meine 248. Tour-Etappe – und joa, reicht dann jetzt auch langsam“, sagte Geschke der Sportschau bereits am Samstag nach seiner vorletzten Teilstrecke in einem Mix aus Wehmut und Erleichterung.

Geschke: „Hier hat man eigentlich nichts verloren“

Im Jahr 2009 feierte Geschke sein Debüt bei der legendären Frankreich-Rundfahrt. Zwar sei er damals stolz gewesen, wie der gebürtige Ost-Berliner später in einem Interview erzählte, er hätte aber sehr schnell gemerkt, welch absurdes Niveau gefahren werde: „Es war sehr schön, aber auch sehr ernüchternd zu merken: Okay, hier hat man eigentlich gar nichts verloren.“

Geschke erfüllte sich den Traum, den so viele junge Radsportler durchleben: einen Etappensieg bei der Tour de France. „Es ist der Moment meiner Karriere, der alles andere in den Schatten stellt. Unvergesslich. Für diesen einen Tag hat sich alles gelohnt, was ich bis dahin gemacht habe“, freute sich Geschke.

Etappensieger bei der Tour

„Das ist ein unwirklicher Moment. Ich habe noch nicht so viel gewonnen in meiner Laufbahn“, sagte Geschke in der ARD mit zittriger Stimme und Tränen in den Augen: „Ich habe es mit der Brechstange probiert, ich hatte keine Lust, nochmal Vierter oder Fünfter zu werden.“