Rad-Star in England zum Ritter geschlagen

Cavendish, der nun den Titel Knight Commander of the British Empire tragen darf, hatte bei seiner wahrscheinlich letzten Tour-de-France-Teilnahme im Sommer mit seinem 35. Etappensieg einen neuen Rekord aufgestellt und damit den legendären Eddy Merckx als alleinigen Rekordhalter abgelöst.

„Mark geht in die Geschichte ein“

„Das sind die Momente, in denen ein Athlet wie Mark als unsterblich in die Geschichte des Sports eingeht“, betonte Ex-Sprintstar Robbie McEwen, als Cavendish sein Ziel erreicht hatte. „Sein Vermächtnis wird riesig sein. Er hat so viele Menschen inspiriert: Radfahrer, Nicht-Radfahrer, Kinder, Erwachsene“, sagte Radfahrerin Dani Rowe: „Er wurde so oft abgeschrieben, und er hat diesen Mut und diese Tapferkeit, allen zu beweisen, dass sie falsch lagen.“