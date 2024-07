"Unsterblich": Emotionaler Abschied einer Tour-Legende

Am Sonntag schrieb die Tour de France eine ihrer emotionalsten Geschichten: Mark Cavendish, der „Manx Missile“, beendete seine letzte Tour - und landete auf dem letzten Platz in der Gesamtwertung. Doch das dürfte für den Briten angesichts seines neuen Etappenrekords verschmerzbar gewesen sein. Die Tour de France 2024 war für Cavendish mehr als nur ein Rennen.

Die Experten verneigten sich. „Sein Vermächtnis wird riesig sein. Er hat so viele Menschen inspiriert: Radfahrer, Nicht-Radfahrer, Kinder, Erwachsene“, sagte Radfahrerin Dani Rowe: „Er wurde so oft abgeschrieben, und er hat diesen Mut und diese Tapferkeit, allen zu beweisen, dass sie falsch lagen.“

Emotionaler Abschluss

Schon am vorletzten Tag der Tour wurde die Zieleinfahrt der 20. Etappe zu einem emotionalen Höhepunkt. Cavendish hatte es geschafft, seine letzte Tour - auch wenn noch das abschließende Zeitfahren folgte - beendet. Dabei hatte es schon am ersten Tag böse ausgesehen, als die Legende früh zurückfiel und sich übergeben musste.

Doch Cavendish kämpfte sich durch und weinte, ein Ausdruck der tiefen Bedeutung dieses Moments für ihn und ein Zeichen dafür, wie sehr ihm der Sport am Herzen liegt. Er umarmte seine Teamkollegen und bedankte sich. „Das sind die Momente, in denen ein Athlet wie Mark als unsterblich in die Geschichte des Sports eingeht“, betonte Ex-Sprintstar Robbie McEwen.

Nach dem Zeitfahren, das von Monte Carlo gen Nizza führte, fiel Cavendish ausgerechnet am letzten Tourtag noch auf den letzten Platz in der Gesamtwertung zurück. Doch das wird am Ende wohl nur eine Randnotiz sein. Cavendish hat insgesamt 35 Etappensiege bei der Tour de France errungen und hält damit seit diesem Jahr den alleinigen Rekord für die meisten Etappensiege in der Geschichte dieses prestigeträchtigen Rennens.