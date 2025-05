Unfall! Sorgen um Ullrich

Der frühere Radprofi Jan Ullrich ist bei einem Unfall am Freitag verletzt worden. Das berichtete Eurosport . Nach Angaben des Managements des früheren Tour-de-France-Siegers erlitt Ullrich einen Schlüsselbeinbruch, Prellungen und Hautabschürfungen. Ein Auto habe dem 51-Jährigen beim Training auf dem Rad unweit seines Wohnorts die Vorfahrt genommen, hieß es in dem Bericht.

Ullrich müsse aufgrund des Unfalls seine geplanten Auftritte in der Eurosport-Sendung Velo Club absagen. Am Samstag und Sonntag sollte er in der Live-Show nach den Etappen des Giro d’Italia als Experte auftreten. Am Freitagabend befand sich Ullrich zunächst noch im Krankenhaus.