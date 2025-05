„Man hat mir verziehen“: Klare Ullrich-Worte

Auf Nachfrage von SPORT1 betonte der Tour-de-France-Sieger von 1997 : „Das ist, was wir versuchen, Step by Step. Man kann nichts auf Biegen und Brechen machen. Aber ich bin gerne bereit, meine Erfahrung und meine Energie einzubringen, weil ich diesen Sport über alles liebe“.

„Wir brauchen die Profi-Szene“

Ullrich lobte insbesondere die Nachwuchsarbeit in Vereinen und Schulen: „Ich glaube, dass wir eine gute Nachwuchsförderung haben. Ich sehe das an meinen Kindern, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Einblick. Es gibt Vereine, die wirklich fördern und sich wirklich bemühen, in den Schulen Talente zu finden.“