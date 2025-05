Wiggins' schlimme Drogensucht: "Unmengen Kokain genommen"

Der ehemalige britische Rad-Profi Bradley Wiggins hat das lebensbedrohliche Ausmaß seiner Drogensucht im Anschluss an seine Karriere offenbart. "Ich habe Unmengen von Kokain genommen. Ich hatte ein wirklich schlimmes Problem", sagte der 45-Jährige im Interview mit der britischen Zeitung "The Observer": "Meine Kinder wollten mich in den Entzug schicken. Ich war auf einem schmalen Grat unterwegs."