Radsport: Red Bull-Bora–hansgrohe holt Cattaneo

SID 08.09.2025 • 14:23 Uhr Der Italiener folgt Olympiasieger Remco Evenepoel zum neuen Team.

Der deutsche Profi-Radrennstall Red Bull-Bora-hansgrohe bastelt weiter am Kader für die Zukunft. Wie das Team um den Tour-Dritten Florian Lipowitz am Montag verkündete, stößt der italienische Allrounder Mattia Cattaneo zur kommenden Saison zur Raublinger Equipe. Der 34-Jährige kommt wie Star-Neuzugang Remco Evenepoel von der belgischen Mannschaft Soudal Quick-Step.

Cattaneo bringe "einen großen Erfahrungsschatz mit", so das Team in einer Mitteilung: "Mit seinem Profil ist er eine wertvolle Ergänzung für die Ambitionen des Teams – sowohl bei Rundfahrten als auch in anspruchsvollen Klassikern."