Deutscher Tour-Held trifft Zukunfts-Entscheidung

Florian Lipowitz hat seine Zukunft geregelt. Im Sommer 2026 will er zur Tour de France zurückkehren.

Der deutsche Radsport-Star Florian Lipowitz bleibt dem Top-Team Red Bull-Bora-hansgrohe auch in Zukunft erhalten. Der Dritte der diesjährigen Tour de France einigte sich mit dem Raublinger Rennstall auf eine „langfristige“ Verlängerung der Zusammenarbeit.

Das verkündete Teamchef Ralph Denk am Mittwoch am Rande des Trainingslagers auf Mallorca.

„Ich bin super glücklich, mit diesem Team weiterzumachen. Wir haben eine besondere Beziehung. Ich freue mich auf die nächsten Jahre“, sagte Lipowitz. Denk würdigte dessen „phänomenale“ Entwicklung als Radprofi. Der Jungstar hatte im Sommer gleich bei seinem Debüt das Tour-Podest in Paris im Weißen Trikot erreicht.

Lipowitz als Doppelspitze mit Evenepoel

Fest eingeplant für die kommende Saison ist Lipowitz‘ Rückkehr zur Tour de France. Dabei soll der 25-Jährige eine Doppelspitze mit Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel bilden, der als Star-Neuzugang zum Team gestoßen ist.

„Es ist gut, mit zwei Leadern zur Tour zu fahren. Zusammen können wir unsere Karten anders ausspielen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm die Tour zu fahren“, sagte Lipowitz. Auch Evenepoel äußerte sich positiv über die künftige Zusammenarbeit mit Lipowitz. Es sei aber noch zu früh, um über die mögliche Taktik zu diskutieren.