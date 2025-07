Wechsel-Hammer im Radsport? Lipowitz reagiert

Evenepoel gehört zu den Superstars der Radszene - ungeachtet dessen, dass er während der 14. Etappe in den Pyrenäen entkräftet aufgeben musste . Er ist Zeitfahr-Weltmeister und wurde in Abwesenheit von Tadej Pogacar im vergangenen Jahr Doppel-Olympiasieger.

Evenepoel einer der Rad-Superstars

Fest steht: Sollte es tatsächlich zur Unterschrift kommen, hätte das auf Lipowitz keine vertraglichen Auswirkungen. „Florian ist langfristig an uns gebunden“, sagte Teamchef Ralph Denk am Sonntag.

Das lag allerdings auch an der jüngeren Vergangenheit von Evenepoel. „Ich bin mit einer gebrochenen Rippe und einem müden Körper in das härteste Rennen der Welt gegangen“, schrieb der Doppel-Olympiasieger am Donnerstag bei Instagram. Evenepoel gab zu: „Das war bestimmt nicht die beste Kombination, aber ich wollte mein Ziel, für das ich so hart gearbeitet hatte, nicht aufgeben.“