UAE Tour: Ausreißer verpassen Überraschungssieg

SID 19.02.2026 • 15:42 Uhr Bei der UAE Tour gelingt der Spitzengruppe fast ein Überraschungssieg. Am Ende triumphiert aber ein Top-Sprinter auf der vierten Etappe.

Favoritensieg im Massenspurt: Der italienische Topsprinter Jonathan Milan hat die vierte Etappe der UAE Tour gewonnen und sich drei Tage nach seinem Sturz wieder in starker Form präsentiert.

Nach 183 km wurde es in Fujairah aber denkbar knapp - die Ausreißergruppe des Tages wurde erst rund 250 Meter vor dem Ziel eingeholt.

Topsprinter Milan: „Hatte ein bisschen Sorgen“

„Wir wussten, dass diese Ausreißergruppe stark ist. Ich hatte schon ein bisschen Sorgen, dass wir sie nicht mehr einholen würden“, sagte Milan im Anschluss. Für den 25-Jährigen vom Team Lidl-Trek war es bereits der dritte Saisonsieg - und ein ganz besonderer, denn sein jüngerer Bruder Matteo Milan (23/Groupama-FDJ United) spurtete erstmals in seiner Karriere ebenfalls in die Top-Drei. Zweiter wurde Ethan Vernon (NSN Cycling).