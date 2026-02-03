Bahnrad-EM: Keine deutschen Medaillen am Dienstag

SID 03.02.2026 • 20:16 Uhr Lea Sophie Friedrich ist nah dran, die Olympia-Zweite muss sich aber mit Rang vier im Sprint begnügen.

Die deutsche Auswahl ist am dritten Tag der Bahnrad-Europameisterschaften im türkischen Konya erstmals ohne Medaille geblieben.

Die Olympia-Zweite Lea Sophie Friedrich (26) verpasste das Podest im Sprint der Frauen am Dienstag denkbar knapp, im kleinen Finale um Bronze unterlag sie Alina Lyssenko - im ersten Rennen fehlten sechs Tausendstelsekunden auf die Russin, im zweiten waren es 83 Tausendstel. Pauline Grabosch (28) war im Viertelfinale ebenfalls an Lyssenko gescheitert. Zum Start der Wettbewerbe am vergangenen Sonntag hatte Friedrich im Teamsprint mit Grabosch und Clara Schneider (21) Gold für Deutschland gewonnen.