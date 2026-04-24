Deutscher Rad-Shootingstar Jasch holt Bergtrikot

SID 24.04.2026 • 17:26 Uhr Der Italiener Giulio Pellizzari aus dem deutschen Rennstall Red Bull Bora-hansgrohe setzt sich souverän durch, doch auch Überraschungsmann Lennart Jasch darf jubeln.

Erfolgserlebnis für den deutschen Rad-Rennstall Red Bull Bora-hansgrohe: Der Italiener Giulio Pellizzari hat dank seines zweiten Etappensiegs souverän die Gesamtwertung der Tour of the Alps gewonnen.

Der ehemalige deutsche Eisschnellläufer Lennart Jasch schnappte sich indes am Tag nach seinem Überraschungserfolg das blaue Trikot des besten Kletterers der Tour.

Pellizzari siegte auf der abschließenden fünften Etappe über 128,6 Kilometer von Trento nach Bozen und feierte seinen Premierenerfolg bei einer mehrtägigen Rundfahrt. Gesamtzweiter wurde bei der Generalprobe für den Giro d’Italia (ab 8. Mai) der einstige Tour-de-France-Sieger Egan Bernal aus Kolumbien (Ineos Grenadiers/+0:40 Minuten) vor seinem niederländischen Teamkollegen Thymen Arensman (+0:50).

Jasch krönt seinen ersten Profisieg

„Umsteiger“ Jasch hatte am Donnerstag mit seinem ersten Profisieg überrascht. Der 25-Jährige, der für die Nachwuchsmannschaft des Teams Tudor Pro Cycling fährt und in Italien den Profikader unterstützt, gewann die 167,8 km lange und anspruchsvolle Bergetappe nach Trient.