Pogacars Prognose: Seixas wird „alle zerstören“

SID 27.04.2026 • 05:51 Uhr Nach dem packenden Duell bei Lüttich-Bastogne-Lüttich sagt der Weltmeister dem Franzosen eine rosige Zukunft voraus.

Radsport-Dominator Tadej Pogacar hat Paul Seixas in den höchsten Tönen gelobt – und eine Ära des französischen „Wunderkinds“ angekündigt. „Wir werden weiter hart arbeiten, in den nächsten Jahren so viel wie möglich zu gewinnen, bis er alle zerstört“, sagte der Weltmeister nach seinem vierten Triumph bei Lüttich-Bastogne-Lüttich.

Seixas hatte Pogacars Attacke auf der gefürchteten Côte de la Redoute als einziger Fahrer folgen können. Erst am letzten Anstieg ließ sich der Shootingstar abschütteln, hinter Pogacar sicherte sich Seixas anschließend Platz zwei. „Dass Paul bereits mit 19 Jahren in einem so großen Feld auf so hohem Niveau mithalten kann, motiviert alle anderen, weiter daran zu arbeiten, sich zu verbessern“, sagte Pogacar.

Der viermalige Tour-Sieger sieht in dem Toptalent bereits einen Rivalen, der nur noch besser werden kann. „Normalerweise ist der Körper physisch zwischen 26 und 30 Jahren in Bestform“, sagte Pogacar, der letztlich 45 Sekunden vor Seixas lag und zum dritten Mal nacheinander „La Doyenne“ gewann.

Noch fehle ihm vor allem „Kraft“, um mit Pogacar bis zum Ende mithalten zu können, sagte Seixas: „Das ist offensichtlich. Ich muss mich einfach verbessern, aber wir sehen ja, auf welchem Niveau er ist – es ist extrem schwer, ihm zu folgen. Er ist der größte Fahrer der Geschichte.“