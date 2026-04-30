Radsport: Pogacar siegt - Lipowitz bleibt Zweiter

SID 30.04.2026 • 17:55 Uhr Florian Lipowitz beendet die zweite Etappe der Tour de Romandie auf Rang 24. Bester Deutscher ist Georg Steinhauser auf Platz neun.

Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz bleibt bei der Tour de Romandie auf Podestkurs. Der Dritte der Tour de France des vergangenen Jahres kam auf der 173,1 km langen zweiten Etappe von Rue nach Vucherens in der Gruppe um Tagessieger Tadej Pogacar aus Slowenien ins Ziel.

Der Weltmeister und Topfavorit aus dem Team UAE Emirates-XRG sicherte sich den Etappensieg im Zielsprint vor dem Franzosen Dorian Godon (Ineos Grenadiers) und dem Lipowitz-Teamkollegen Finn Fisher-Black aus Australien vom Team Red Bull Bora-hansgrohe. Bester Deutscher war Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) auf Platz neun. Lipowitz beendete die Etappe auf Rang 24.

Radsport: Pogacar baut Gesamtführung aus

Durch den Etappensieg baute Pogacar seine Gesamtführung aus und trägt weiterhin das Gelbe Trikot, das er am Mittwoch von Godon übernommen hatte. Lipowitz (17 Sekunden zurück) bleibt sein erster Verfolger, verlor jedoch zehn Sekunden auf Pogacar, die der Slowene für den Etappensieg gewonnen hatte. Das Podium der Gesamtwertung komplettiert der Franzose Lenny Martinez (Bahrain-Victorious/+26 Sekunden).