Schreckmoment mit Zuschauer bei der Baskenland-Rundfahrt

Tagessieger Paul Seixas musste beim Schlussanstieg der zweiten Etappe der Baskenland-Rundfahrt einen Schreckmoment überstehen. Unmittelbar vor dem französischen Rad-Wunderkind kam es zu einem Unfall mit einem Zuschauer.
Schreckmoment mit Zuschauer
Bei der TV-Übertragung bei Eurosport war zu sehen, wie die Begleitfahrzeuge und Motorräder vor Seixas unvermittelt stoppten. Ein Zuschauer, der offenbar von einem Begleitmotorrad angefahren wurde, blieb am Boden liegen.
Rad-Wunderkind Seixas muss an Unfall mit Zuschauer vorbei
Seixas ließ sich von dem Zwischenfall bei seiner Soloflucht nicht aufhalten. Der 19-Jährige passierte die Unfallstelle und fuhr auf der engen Straße zwischen dem Zuschauer und dem Motorrad hindurch. Zum Gesundheitszustand des Zuschauers waren zunächst keine Details bekannt.
Seixas kam am Ende mit 1:25 Minuten Vorsprung auf eine siebenköpfige Verfolgergruppe um den deutschen Rad-Star Florian Lipowitz ins Ziel.
„Vielleicht war es etwas ambitioniert, so früh zu attackieren. Nach zwei oder drei Minuten habe ich es schon bereut, aber dann hatte ich keine Wahl, das bis zum Ende durchzuziehen“, sagte Seixas, der 25 km vor dem Ziel angegriffen hatte.
In der Gesamtwertung führt Seixas mit beeindruckenden 1:59 Minuten Vorsprung auf Primoz Roglic, Lipowitz (+2:08) ist Dritter.
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)